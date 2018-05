- Jeg syntes afgjort, at når der er et privat marked, hvor der så vidt jeg er orienteret også er overkapacitet, skal man først og fremmest skal afsøge det og se, om man ikke kan lave et partnerskab med nogen, der allerede har et sorteringsanlæg. Jeg mener, der ikke er grund til at starte forfra med et nyt kommunalt anlæg, når det både kræver en stor investering og knowhow at etablere et anlæg. Så jeg vil stærkt anbefale, at vi afsøger markedet for en en eventuel samarbejdspartner eller udbyder det i stedet for selv at kaste os ud i det.

Jane Jegind (V), rådmand og formand for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Udvalget skal tirsdag behandle et punkt om en ny affaldsordning i Odense, som bl.a. indbefatter en ny indsamlingsordning og arbejdet med et nyt kommunalt anlæg til sortering af madaffald.

Brian Skov Nielsen (EL), medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Han er også bestyrelsesmedlem i Odense Renovation, der arbejder med planer om at etablere et såkaldt eftersorteringsanlæg, som på længere sigt skal kunne aftage madaffald fra samtlige fynske kommuner. Et arbejde By- og Kulturudvalget også skal forholde sig til på tirsdagens møde.

- Selvfølgelig er det en kommunal opgave at få etableret og drive det anlæg. Vi har som kommune et ansvar for at sikre, at vi når målet om at genanvende 50 procent i 2022 og på længere sigt højere mål. Det er givetvis et privat firma, der skal hjælpe os med at etablere det, men så skal vi drive det. Det er positivt, at vi kan arbejde sammen på Fyn og tænke bæredygtigt fra start. Det er rigtig positivt.

- Det kan sagtens være private aktører, der hjælper os med at etablere sådan et anlæg, men det er os som kommune, der skal gå forrest og sørge for at vi får sorteret vores affald og skabt en cirkulær økonomi, som hænger sammen, så vi kan sørge for at vores miljø. Det er for vigtig en opgave, til at vi kan overlade den til markedet, og jeg er ikke bekymret for, om vi udkonkurrerer nogen. Snarere tværtimod, for markedet for genanvendelse er i vækst, og det kommer kun til at stige, efterhånden som kravene til genanvendelse det stiger og den cirkulære økonomi bliver stærkere. Desuden må vi som kommune ikke røre ved erhvervsaffald, så der er mange muligheder for at skabe vækst og en god forretning på den del.