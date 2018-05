Præsident Donald Trump vil via et videolink tale til 800 inviterede gæster fra USA og Israel, når den nye amerikanske ambassade indvies i Jerusalem mandag.

Det oplyser en embedsmand i den amerikanske regering til journalister.

Det fremgår dog ikke, om Trump vil tale i en live-optagelse, eller om der er tale om en video, der er indspillet på forhånd.

De ansatte på ambassaden i Tel Aviv har fredag holdt deres sidste arbejdsdag på USA's officielle mission i Israel. Fra mandag ligger ambassaden i Jerusalem.

Trump afgjorde sidste år, at ambassaden skulle flyttes, selv om det i mange år har været USA's politik, at en flytning ville kræve en fredsløsning mellem israelere og palæstinensere.

- Jeg tror, at vi alle er meget glade og spændt på at deltage i en sådan historisk begivenhed. Folk har virkelig arbejdet i døgndrift for at blive klar til åbningsceremonien mandag. Og vi vil være klar, lyder det fra embedsmanden.

- Vi venter cirka 800 mennesker, siger han. En betragtelig del af dem ventes at være medlemmer af USA's kongres.

Den amerikanske delegation vil være anført af Trumps datter, Ivanka, og hendes mand, Jared Kushner.

Tilsyneladende vil der kun være amerikanere og israelere til stede ved åbningen.

En række eksperter har påpeget, at Trump med sin beslutning om at flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem kan have lagt fredsprocessen i Mellemøsten i graven.

Indtil Trump blev præsident i 2017, var der internationale enighed om at arbejde for en tostatsløsning. Jerusalems status skulle afgøres som et af de sidste punkter i en fredsproces.