Ringe-virksomheden NC Miljø har investeret stort i et anlæg, der omdanner madaffald til biogasproduktion - fynboernes private husholdningsaffald er regnet med i firmaets strategi, men nu frygter direktøren, at der kommer en fælles kommunal konkurrent på banen.

- Vi har bygget anlæggwt og lavet en stor investering, som er baseret på, at vi skal have madaffald fra kommunerne, så hvis Odense og de andre fynske kommuner leverer til et fælles kommunalt anlæg, så får det konsekvenser for os, siger Massimo Forti.

Madaffald på Fyn De fynske affaldsselskaber, de fynske kommuner og Syddansk Universitet har arbejdet sammen om at finde fremtidens mulige løsninger for håndtering af affald fra husholdninger. Samarbejdet har afsæt i regeringens mål om, at genanvendelsen af husholdningsaffald skal øges til 50 procent i 2022 - og forventes skærpet af EU senere.Det fynske samarbejde under navnet SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier) har været støttet af Miljøstyrelsen og de fynske affaldsselskaber. Arbejdet har kastet to rapporter af sig, som handler om de nuværende affaldsordninger på Fyn og mulige fremtidige systemer, men de ser også på mulige scenarier for forskellige løsninger af affaldshåndteringen på Fyn. Derudover har Odense Renovation og Odense Kommune taget initiativ til at afdække mulighederne for etablering af et fælles fynsk pulpanlæg til behandling af madaffald. Tirsdag skal By- og Kulturudvalget i Odense Kommune tage en principbeslutning om det videre forløb - herunder om Odense Renovation skal arbejde videre med planerne om at etablere et anlæg og bl.a. ændre affaldsindsamlingen, så alle borgere får to to-delte spande i stedet for to almindelige spande i dag. Samlet set vurderer Odense Renovation at udgifterne på 134 millioner kroner som konsekvens stiger med fire procent.

Forti frygter nemlig, at de fynske kommuner - anført af Odense Kommune - går sammen om et kommunalt betalt og drevet anlæg til produktion af såkaldt pulp. Han har derfor bedt om foretræde for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, som tirsdag har en ny affaldsordning på dagsordenen. Herunder hvorvidt Odense Renovation skal arbejde videre med planerne om et etablere et kommunalt eftersorteringsanlæg til madaffald, som på længere sigt skal håndtere madaffaldet fra alle fynboer.

Præcist det affald Forti gerne vil have fingre i, og det vil han gerne gøre politikerne opmærksom på.

- Jeg vil gerne have mulighed for at forklare dem, at vi allerede i dag hos os har kapaciteten, teknologien og den nødvendige viden til at håndtere fynboernes madaffald, så der er ingen grund til at etablere et nyt anlæg, siger han.