Odense Kommune er på vej til at kopiere det affaldssorteringsanlæg, som den private virksomhed NC Miljø netop har investeret 100 millioner kroner i at lave. Det vil ikke alene ødelægge virksomheden, men også al fremtidig lyst til at investere i ny miljøteknologi, advarer Dansk Erhverv.

Det er intet mindre end en skandale, hvis Odense Kommune etablerer sit eget centrale affaldssorteringsanlæg, mener Dansk Erhverv.

Kommunen går nemlig ud og kopierer et anlæg, som allerede findes på det private marked, og som virksomheden NC Miljø har investeret 100 millioner kroner i, fortæller chefkonsulent i Dansk Erhverv Lisbet Hagelund.

- Vi ser det desværre igen og igen. En privat virksomhed investerer mange penge i ny og banebrydende teknologi, og så bliver det kopieret kommunalt. Det er skandaløst. Vi har med en af de mest banebrydende virksomheder at gøre, som er lykkedes med at løse en samfundsopgave, som ingen andre har kunne løse: At genanvende både madaffaldet og plastikken fra affaldet fra supermarkeder og storkøkkener, siger hun.

Hvis Odense Kommuner laver dets eget anlæg, vil det ganske enkelt ødelægge virksomheden, advarer hun.

- Ragn-Sells kan ikke leve uden affald, så hvis kommunen vælger at beholde det selv, ja så bliver virksomheden ødelagt. Og det er jo absurd, at man på den ene side gerne vil have virksomheder til at investere i ny teknologi, og så på den anden side ødelægger deres forretningsmodel, siger hun og understreger, at der slet ikke er behov for flere anlæg.

- Det nuværende anlæg kan tage imod dobbelt så meget affald, som den gør i forvejen, så kapaciteten er rigelig.

Lisbet Hagelund mener heller ikke, at skatteborgerne får noget ud af det kommunale anlæg.

- Der er ingen ekstra miljøgevinst for borgerne, fordi deres affald allerede bliver behandlet efter samme metode. Så derfor mener vi, i Dansk Erhverv, ikke, at det er et kommunalt anliggende. Anlæg som disse, der kræver store investeringer, de skal bæres op i en helt anden skala, og det er kun de private virksomheder, der kan gøre det. Det bør man i stedet understøtte som kommune.