5 Regionens og kommunens rolle

Forureningen har af flere omgange over flere år været diskuteret politisk. I kølvandet på den nu genoplivede offentlige debat har regionen på et møde midt i april påtaget sig en tovholderrolle for at undersøge, om der er forhøjet sundhedsrisiko i Grindsted efter forureningen fra Grindstedværket.

Billund Kommune har omdelt et magasin til alle borgere, der forklarer omkring forureningen. Kommunen har desuden oprettet en særskilt hjemmeside, hvor borgere kan få information omkring forureningen.

På Facebook har en større gruppe af borgere taget initiativ til at oprette gruppen "Ryd op efter Grindstedværket". Gruppen har lidt over 1700 medlemmer. Der er ligeledes oprettet en række borgergrupper, der jævnligt holder møder om alt fra natur og miljø til sundhed.