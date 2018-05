Forureningen fra det gamle Grindstedværket og de mulige følgevirkninger af de stoffer, der over tid er blevet deponeret på flere forskellige steder i byen, har sat tankerne i gang hos Rasmus Rahbek Kristoffersen og Ane Vandborg. For parret har det betydet en ændring i måden, de tænker på til hverdag og husplaner, der er sat på pause. Mest af alt håber de på, at der snart sker noget for at bremse forureningen.