Grindsted-forurening

Det har ikke haft betydning for boligsalget, at frygten for forureningen i Grindsted er blusset op igen, mener to ejendomsmæglere i byen. Andre ejendomsmæglere lukker dog i, når talen falder på forureningen, som blandt andet fik Rasmus Rahbek Kristoffersen og Ane Vandborg til at droppe planerne om at flytte tættere på byens forurenede å.

Samme melding får man hos medindehaver af EDC i Grindsted, Benny Egsgaard. Han ærgrer sig over, at der er så massiv omtale af mulige sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen fra Grindstedværket.

Boligsalg: Det har ingen betydning for boligsalget, at frygten for forurening af Grindsted er blomstret op igen. Sådan lyder det fra to lokale ejendomsmæglere, der efter egne udsagn tværtimod sælger mere end nogensinde før.

Mens Erling Nielsen og Benny Egsgaard gerne taler om, at forureningen ikke har haft nogen negativ betydning, lukker to andre ejendomsmæglere fra byen i, når talen falder på forureningen i Grindsted. Home og Nybolig i Grindsted har således ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.

At der i hvert fald hersker frygt hos nogle mulige huskøbere, er Rasmus Rahbek Kristoffersen og Ane Vandborg fra Grindsted et bevis på. De ville egentlig gerne flytte tættere på centrum, men frygten for at blive ramt af forureningen ved at flytte tættere på byens forurenede å, har fået dem til at droppe planerne.

- Vi havde en drøm om en mere simpel hverdag, hvor vi havde mere frihed, og børnene kunne cykle til skole. Vi havde fundet et hus i Grindsted V tættere på byen og forureningen og var klar til at flytte, men fordi der er så meget snak om de mulige konsekvenser af forurening, har vi valgt at droppe de planer, siger Ane Vandborg.