Indsigt

Kulturarvschef ved Odense Bys Museer, Jens Toftgaard, hvorfor var H.C. Andersens Barndomshjem ikke fredet?

- Det handler om, hvordan staten historisk har udpeget de bygninger, der skal fredes. Der har nok været en vurdering af, at når bygningen var i et museums varetægt, var den sådan set sikret for eftertiden. Et museum har jo ingen interesse i ikke at bevare noget for eftertiden.

“ For mig at se er det en myte, at fredninger er benspænd for en ejer. En fredning er et adelsmærke og et dynamisk redskab, der sigter imod, at en bygning hele tiden skal kunne være i brug i sin samtid. [i]Jens Toftgaard, kulturarvschef ved Odense Bys Museer[/i]

Er det så overflødigt, når rådmanden ønsker at frede bygningen?

- Nej, det er det ikke. Vi har bare ikke tænkt på det. Det er da fint, at rådmanden fanger en folkestemning om at passe bedre på kulturarven. Der er også den ekstra krølle, at en fredning er nemmere at få igennem, når det er ejeren selv, der beder om den - og det er Odense Kommune, der ejer ejendommen.

Rådmanden er blevet opmærksom på hvilke bygninger, der er fredet, efter Odense Byforening har sat gang i fredningen af Fyns Kunstmuseums-bygningen i Jernbanegade. En bygning, som tidligere hørte under Odense Bys Museums vingefang, men som for flere år siden blev overgivet til Brandts i forbindelse med kunstmuseernes fusion. Og bygningen var ved at blive gjort klar til salg, hvis ikke kommunen selv fik behov for den, da der skulle findes nyt lejemål til Det Fynske Kunstakademi. Den historie viser vel, at man ikke kan forudsige udviklingen, og at det derfor er klogt at frede ejendommen? Måske har Odense Bys Museer ingen interesse i ejendommen i Munkemøllestræde om nogle år, når udviklingen igen ændrer sig?

- Helt enig. Selv om vi arbejder på lang sigt, kan man ikke forudsige alting. Med en fredning undgår man, at bygningen skulle blive revet ned, selv om vi en dag skulle afhænde den. Desuden vil jeg sige, at vi ikke oplever nogle særlige problemer med at have fredede bygninger. For mig at se er det en myte, at fredninger er benspænd for en ejer. En fredning er et adelsmærke og et dynamisk redskab, der sigter imod, at en bygning hele tiden skal kunne være i brug i sin samtid. En fredning hjælper ejeren med at passe på bygningen. I øvrigt er langt de fleste fredninger sket for længe siden, sådan at de nuværende ejere af de fredede ejendomme selv har købt dem som fredede.

Er der andre bygninger i jeres varetægt, der ikke er fredet?

- Ja, den nybyggede del af Møntergården er ikke fredet. Desuden er bygningerne i Den Fynske Landsby ikke fredet, for det særlige ved dem er, at de er flyttet hertil fra andre steder på Fyn, hvor de indgik i en sammenhæng og havde en betydning, mens de her indgår i en anden, konstrueret sammenhæng. De er plukket ud af deres naturlig fortælling og derfor ikke fredet. Undtagelsen fra denne regel er for eksempel den fredede ruin, der for nogle måneder siden blev flyttet fra daværende I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus. Det var anden gang, den blev flyttet, og det er forhåbentlig også sidste gang.