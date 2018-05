Ved en tilfældighed faldt by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) over, at digterens hjem i Munkemøllestræde ikke var omfattet af fredning. Det vil hun nu ændre på.

- Da jeg ikke fandt huset på listen, tænkte jeg, at det måtte være en fejl, og det tror jeg, at alle vil være enig med mig i, siger Jane Jegind, der derfor straks fik sat et punkt på den kommende udvalgsdagsorden, der skal rette op på det.

På det kommende udvalgsmøde i By- og Kulturudvalget har Venstre stillet forslag om at frede H.C. Andersens Barndomshjem.Argumentet er, at barndomshjemmet "er et nationalt, kulturhistorisk mindesmærke, der bør fredes. Det er en bygning, der er med til at fortælle en historie om Odenses fortid og ikke mindst om Odenses verdensberømte eventyrforfatter".Huset ejes af Odense Bys Museer, som har postet millioner af kroner i at restaurere den, så den fremstår som på H.C. Andersens tid, men institutionen har ikke indstillet ejendommen til fredning på samme måde som Møntergården og H.C. Andersens fødehjem i Hans Jensens Stræde.Er der flertal for forslaget i udvalget, indstilles bygningen til fredning i Slots- og Kulturstyrelsen.I forvejen er der 100 fredede enkeltstående bygninger og ejendomme - cirka halvt af hver - i Odense Kommune. Det ser man, hvis man søger på styrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk Samme sted ser man, at der er 6885 bevaringsværdige ejendomme i kommunen, som har en save-score på mellem 1 og 9. Her af er knap halvdelen bevaringsværdige i de højeste kategorier - 1-4 - som er de mest interessante. (Save er en forkortelse for "Survey of Architectural Values in the Environment" og bruges til at beskrive bygningers arkitektoniske kvaliteter.)

- Jeg sad med en liste over de bygninger, Odense Bys Museer har, og så kunne jeg ikke finde H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde. Det studsede jeg over, fortæller hun, som efterfølgende fik bekræftet, at det gule bindingsværkshus ikke har status som fredet.

Siden Odense Byforening satte en fredning af bygningen med Fyns Kunstmuseum på dagsordenen , har fredninger fyldt mere for By- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Og i forbindelse med at hun kiggede efter hvilke bygninger i Odense, der er omfattet af fredning, kom hun tilfældigvis til at se, at en vigtig bygning manglede:

Af dagsordenen til mødet, der finder sted på tirsdag 15. maj, fremgår, at Venstre på samme vis som Odense Byforening agter at markere 100-året for den første danske bygningsfredningslov med en fredningssag. Der står blandt andet, at "Venstre er optaget af, at der passes på vores definerende kulturarv" og "H.C. Andersens Barndomshjem er et nationalt, kulturhistorisk mindesmærke, der bør fredes. Det er en bygning, der er med til at fortælle en historie om Odenses fortid og ikke mindst om Odenses verdensberømte eventyrforfatter".

Men ifølge Jane Jegind stopper Venstres ambitioner om at passe på den lokale kulturarv ikke dér. Ligesom folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), der forleden fortalte avisen, at han ønsker at sætte fokus på hele kvarterer i byen frem for enkeltstående huse, har rådmanden også kig på et særligt område.

- Det er Venstres gamle drøm at få et kulturstrøg ned gennem Jernbanegade med alle dens bevaringsværdige ejendomme. Både fordi vi kan se, at gaden repræsenterer en spændende byhistorie, men også fordi det er en linje, der forbinder city med havnen, siger hun.