Hos Syddansk Erhvervsskole er man glade for at sagen om Cronhammar-værket "Camp Fire" får en lykkelig slutning.

Det var en fejl at en medarbejder hos Syddansk Erhvervsskole i maj sidste år sagde god for at skære skulpturen "Camp Fire" af Ingvar Cronhammar op og køre den til skrot. Men her et år efter ser sagen nu ud til at få en lykkelig slutning, med en ny udgave af den gamle og dårligt vedligeholdte skulptur på en ny placering ved kanalen.

- Når alt kommer til alt, så er vi glade for, at det kommer til at gå, som det gør. Den skulptur, der bliver sat op nu, bliver flottere end den gamle, og jeg tror også, den med sin nye placering vil kunne glæde flere odenseanere, siger pressechef hos Syddansk Erhvervsskole, Lars Havelund.

Den gamle skulptur havde blandt andet ikke lys i værket mere, og det rettes der nu op på med den nye. Og det bliver en helt ny skulptur. Ikke en med genbrug fra den gamle.

- Der var ting fra den gamle, der kunne genbruges, men fordi der var lidt usikkerhed om, hvorvidt man kunne se nogle spor, fra da den blev skåret op, så valgte vi i samråd med Cronhammar og Odense Bys Kunstfond at lave en helt ny skulptur med nye materialer, fortæller Lars Havelund.

Når der er gået et år med at få skabt en ny, er det blandt andet, fordi man på Fayard har taget opgaven ind mellem en række andre. Så man har populært sagt kunnet gå lidt til og fra opgaven, så udgifterne til en ny også har kunnet holdes nede. Hvor meget den uheldige sag kommer til at koste Syddansk Erhvervsskole, holder skolen for sig selv. Men det er ifølge Lars Havelund ikke en udgift i en størrelsesorden, der kommer til at påvirke skolens drift på nogen måder. Skolen har også fået en donation fra en anonym giver, der ville hjælpe med at få værket op igen.