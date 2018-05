- Og så skal jeg sørge for at få så mange som muligt med. Men der er desværre ikke plads til alle, siger han.

Han fortæller, at han i arbejdet med jubilæumsplakaten har arbejdet på at vise den særlige festlige stemning, der er på torvemarkedsdage i byen.

- Vi har haft 20 år med fest og farver, og det fejres på plakaten med løsslupne balloner og alle de lokale, der er med for at ønske tillykke, siger tegneren.

Formand for Otterup Torvemarked, Børge Nielsen, glæder sig over, at markedsforeningen kan markere byen med en plakat. Det har både betydning for byen selv og dem, der kommer til torvemarked udefra, mener formanden.

- Folk har for længe siden spurgt om, hvornår plakaten kommer op at hænge, siger han.

Derfor er planen også, at torvemarkedsplakaten fortsætter, så længe Finn Frederiksen har lyst til at tegne. Det har han, og i år har tegneren selv sneget sig med på plakaten, hvor han sammen med de andre ønsker foreningen og byen tillykke.

Lørdag kom de første plakater op at hænge i byens butikker, og snart vil tegningen også udgøre etiketten på årets markedsvin, som sælges på torvet og i Ostehuset sommeren over.

Byens første torvemarked i år er lørdag den 2. juni fra klokken 9 til 14.