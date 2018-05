I mere end et årti har Camilla Dalby hamret sine frygtede kanonskud af sted på danske og udenlandske håndboldbaner, men hun fejrer sin 30-års fødselsdag tirsdag den 15. maj med håndboldkarrieren på pause.

Hun er i foråret blevet mor for første gang og har haft barselsorlov fra Randers HK siden efteråret.

Camilla Dalby har ellers været en markant skikkelse i dansk håndbold, siden hun brød igennem som talentfuld teenager med et usædvanlig hårdt venstrehåndsskud.

Hun fik som 19-årig debut på Jan Pytlicks landshold i en kamp mod Rusland og var en mere eller mindre fast bestanddel af holdet til og med OL i London i 2012.

Siden er der blevet længere imellem landsholdsopgaverne, og konkurrencen med Line Jørgensen, Louise Burgaard og Mette Tranborg er hård.

Hun blev hasteindkaldt som reserve under VM i 2013, men fik ikke meget spilletid på det hold, der endte med at hjemføre bronzemedaljer.

Pytlicks afløser som landstræner, Klavs Bruun Jørgensen, har kun haft bud efter Camilla Dalby til OL-kvalifikationsturneringen i Aarhus i foråret 2016, hvor hun optrådte for 108. og foreløbig sidste gang på landsholdet.

I sine første håndboldår spillede hun for Spentrup IF. Derefter tog hun til Randers Freja og blev sendt videre til eliteoverbygningen Randers HK, hvor hun siden har scoret langt over 1000 mål.

Her har hun spillet hele karrieren, kun afbrudt af to sæsoner i den montenegrinske storklub Buducnost, hvor hun var med til at vinde Champions League i 2015.

Dalby vender tilbage til håndboldbanen, når barselperioden er overstået. I november sidste år underskrev hun en ny treårig aftale med Randers HK, hvor kontrakten nu løber til 2021. (Ritzau)