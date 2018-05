Humøret er højt blandt de 200 frivillige, som i kristi himmelfartsferien sørger for at Lillebælt Marked spiller. Overskuddet går til idrætslivet i Kauslunde.

Middelfart: Det er svært at undgå at se hende. Faktisk skal man forbi hende for overhovedet at få lov til at trille ned på græsset og parkere ved Ny Lillebæltsbro. Karen...