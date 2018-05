Særslev: Gennem flere uger har et hold på 20 frivillige på skift arbejdet på højtryk for at få Særslev Forsamlingshus klar inden årets konfirmationer og mange bryllupper. De frivillige har for en dels vedkommende været professionelle, men pensionerede håndværkere, som har lagt timer i det lokale mødested, ligesom lokale virksomheder har sponsoreret materialer.

- Huset har virkeligt fået en opdatering indenfor. Der er nok blevet barberet en 30-40 år af indtrykket, når man kommer ind, mener forsamlingshusets formand Poul-Erik Brokop.

Det betyder blandt andet, at der er revet en væg ned mellem de lokaler, der før blev kaldt "stuerne" ligesom der er malet træværk og sat moderne tapet op. Efter væggen er fjernet, er stuerne nu omdøbt til "lille sal".

- Det er jo sådan, at når man begynder at modernisere ét sted, så ser det andet pludseligt forfærdeligt gammelt ud, siger Poul-Erik Brokop.

Derfor er der også flere projekter i støbeskeen for de frivillige. Blandt andet skal salen snart have en lignende opdatering.