Den tyske storklub Bayern München kan også stille med et rutineret stjernehold i næste sæson.

Fredag har 34-årige Arjen Robben og 32-årige Rafinha forlænget deres kontrakter med et enkelt år frem til sommeren 2019.

Det er blot få dage siden, at den tyske mesterklub annoncerede en etårig forlængelse med 35-årige Franck Ribery.

Mens franske Ribery står foran sin 12. sæson i München, så skal Robben "blot" i gang med sin 10. sæson i det sydtyske. Brasilianske Rafinha har været i klubben siden 2011.

- Vi glæder os over, at vi får endnu et år med disse spillere, siger sportsdirektør Hasan Salihamidzic og slår fast, at de er udset til at få "vigtige roller" i næste sæson.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab de seneste seks sæsoner.

Jupp Heynckes stopper som Bayern-træner efter denne sæson og afløses af Niko Kovac, der i øjeblikket er tilknyttet Eintracht Frankfurt.