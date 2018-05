Det nye startsted ud for OGFs klubhus på Stadionvej forbliver også næste år, og det gør de nye ruter også, vurderer løbslederen i Danmarks største én-dags motionsløb.

Man skal ikke forvente, at ruterne i Danmarks største én-dags motionsløb, Eventyrløbet, bliver ændret næste år, så man kan lige så godt indstille sig på de ekstra bakker, der er lagt ind. Dagen derpå har løbsleder Poul Grenaa kigget torsdagens arrangement igennem - den 41. udgave af Eventyrløbet og første år for ham på posten som den, der er i spidsen af herlighederne for knap 18.000 tilmeldte deltagere, heraf cirka 15.000 gennemførte deltagere. Pengedonationer Eventyrløbet er ikke kun løb, fest og farver, men også pengedonationer.Gennem årene er der doneret i alt 235.000 kroner.



I år blev der doneret 10.000 kroner til Bostedet Munkehatten for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.



Desuden blev der doneret 10.000 kroner til SMILfonden, en forening, der støtter familier, hvor børnene er ramt af længerevarende, kritisk sygdom. - Jeg er glad, tilfreds og lettet, siger Poul Grenaa som konklusion på en dag, som ikke kun var i motionens tegn, men også firmafesternes, fordi Eventyrløbet ikke kun er et løbearrangement, men også Fyns største fest for virksomhederne, der benytter lejligheden til at slå et telt op og servere fadøl og grillpølser. Han har allerede lyttet til mange, som siden torsdag er kommet til ham med ros og ris. Lidt ris har der været, men ellers har det overvejende været ros. Blandt andet har der været ros til det nye startsted ud for Odense Gymnastik Forenings klubhus på Stadionvej, som fungerede fint, og derfor er Poul Grenaa også sikker på, at det bliver samme startsted næste år, når Eventyrløbet finder sted den 30. maj. - Men vi skal nok have fortalt deltagerne noget mere om, hvor de skal stå, for mange stod med et startnummer et helt forkert sted, og det har betydet, at nogle har klaget over gående i deres gruppe, fortæller Poul Grenaa.

Forkerte startplaceringer

På forhånd var planen, at de enkelte startgrupper med hver 1000 deltagere skulle stå i sydlig retning på Stadionvej og østpå ad Christmas Møllers Vej. Selv om officials forsøgte at få deltagerne sorteret til deres rigtige startbokse lykkedes det alligevel ikke. Mange gående placerede sig forkert, for dem, som vælger at spadsere gennem 5 eller 10 kilometer skal altid have start til sidst sammen med hunde, barnevogne og trækvogne med de store højttaleranlæg. Men også at få folk til at forstå, at man ude på ruterne skal holde til højre, når folk vælger at gå, så løbende deltagere kan komme venstre om er en opgave, speakerne forsøgte at fortælle deltagerne inden start. Måske ikke med den helt store effekt.

Ruter ændres næppe