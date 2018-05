Svendborg Kommune er med årligt tilskud Svendborg Events eksistensgrundlag. Derfor undrer det sektorformand i HK, at politikere ikke har reageret i overenskomstssag for medarbejdere i Svendborg Event.

Svendborg: Anne Marie Bay, sektorformand i HK Privat Midt, undrer sig. Over sagen om Svendborg Event, der ikke har tegnet en privat overenskomst, som medarbejderne ellers blev lovet, da fik at vide, at de skulle gå fra at være ansat på kommunale vilkår til private.

Sagen kort 1. januar 2017 fik de medarbejdere, som Svendborg Event ved stiftelsen i 2014 overtog fra Svendborg Kommune, at vide, at den kommunale overenskomst var opsagt, og at de fra 1. april 2018 ville overgå til en privat overenskomst og dermed nye ansættelsesvilkår.I slutningen af marts fik medarbejderne imidlertid besked om, at de kommunale løn- og arbejdsvilkår vil gælde i medarbejdernes opsigelsesvarsel et halvt år frem til 1. oktober 2018, hvorefter der venter markante forringelser og ingen melding om en ny, privat overenskomst.



Forringelserne består blandt andet i, at medarbejderne ikke længere skal have betalt frokostpause og fra 1. oktober altså skal arbejde en halv time længere hver dag uden at få noget for det. Desuden bliver de 15,9 procent, som Svendborg Event betaler til medarbejdernes pensionsordning, halveret. Samlet svarer det til en værdiforringelse på 17,5 procent, har HK opgjort.



Forringelserne har projektkoordinatorerne i Maritimt Center, Jay Brun Jensen og Hanne Bourgeat, ikke kunne acceptere, og dermed er de opsagt med udgangen af september.

Medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår bliver så forringet, at to af dem har valgt ikke at acceptere de nye vilkår og dermed er opsagt.

- Når først man er der, at man har sagt op, er det jo alvor, siger Anne Marie Bay.

Hendes undring er derfor rettet mod Svendborg Kommune, der med et årligt tilskud på 3,8 millioner kroner til Svendborg Event er hele organisationens eksistensgrundlag.

- I sidste ende er det jo kommunen, der driver virksomheden. På den måde er de i hvert fald indirekte med til det her, så jeg undrer mig meget over, at det er okay. Og jeg kan frygte, at det her bare kan brede sig. Hvis man kan gøre det på én virksomhed, kan man jo gøre det på alle kommunale virksomheder, siger Anne Marie Bay.

Hun efterspørger, at man fra politisk hold kræver, at der bliver forhandlet om vilkårene. Der er aftalt et fællesmøde mellem HK, som har to medlemmer i Svendborg Event, og Dansk Erhverv, som Svendborg Event er medlem af, men Svendborg Event har ikke tidligere været villige til at forhandle om vilkårene, siden medarbejderne 1. januar 2017 fik at vide, at de kommunale vilkår ville ophøre.

- Man kunne da tage fat i arbejdsgiver og sige, at vi skal have den forhandling, siger hun.