Taasinge Museum inviterer mandag den 14. maj til frivilligdag og håber, at mange vil få lyst til at give en hånd til museet, der har mistet hele sin opsparing.

Bregninge: De frivillige på Taasinge Museum har brug for hjælp fra flere frivillige.

Som tidligere omtalt mistede museet sit økonomiske grundlag, da regnskabsføreren gennem en periode tømte kontiene for både den opsparede kapital og for de midler, der skulle bruges til den daglige drift. Kassen er tom, og det har blandt andet været nødvendigt at opsige kustoder og ændre planer for restaurering og istandsættelse.

Alle opgaver skal den kommende tid løses af frivillig arbejdskraft, og derfor inviterer bestyrelsen interesserede til at frivilligdag mandag den 14. maj.

Programmet begynder med kaffe og orientering klokken 10. Derefter kan man snuse rundt og tale med de nuværende frivillige om, hvilke typer af opgaver, der er, og hvad de kræver.

Der er mange aktiviteter, hvor man kan være behjælpelig. Der er brug for en indsats indenfor de almindelige håndværksfag, tømrer, murer og maler. Der er også ved at blive bygget et nyt skur til de geder og får, der afgræsser Bregninge Bakker, som også hører under Taasinge Museum. Der skal slås græs i det store område med offentlig adgang. Der er kontorarbejde, havearbejde, kustodevagter sommeren over. Der er brug for guider til museets gæster, der skal indrettes nye udstillinger og så videre.

Der er nok at gå i gang med, hvis man får lyst. Det er lysten, der driver værket, og den næres i det gode sociale miljø, som de frivillige skaber. Blandt andet mødes man fast hver mandag og hygger sig med de forskellige gøremål.

Har man ikke tid eller evne til praktisk arbejde, har man måske lyst til at støtte museet på anden måde. Det kunne være ved et medlemskab af museumslauget, der fås til en pris af 170 kroner om året, inklussiv et eksemplar af Tåsinge Årbog og fri adgang til museet.

Bestyrelsens forventer, at arrangementet er slut klokken 16.