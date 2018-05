Indsigt

- Hvad er din baggrund for at påtage dig en bestyrelsesopgave i Assens Forsyning?

- I år er det netop 50 år siden, jeg for første gang stod i en kloakbrønd, efter jeg var blevet ansat i en entreprenørvirksomhed, hvor hovedvægten af opgaverne lå inden for forsyningsområdet. Jeg har gennem mange år arbejdet både med skovl og rørtang i hånden og i ledende stillinger i både entreprenør- og maskinbranchen. Men jeg er ikke en alvidende ekspert og har tænkt mig at trække på det dygtige personale i forsyningen.

- Du kommer til i en turbulent periode med meget kritik fra borgerne. Er det noget, der har påvirket dig?

- Selvfølgelig påvirker det. Jeg har bare sagt, at nu må vi prøve at få det bedste ud af det. Generelt kan man sige, at får man et påbud, så spjætter man. Det gjorde jeg også, men valgte at sige til mig selv: Lad os tage ja-hatten på og se, hvad det handler om. Jeg har selv fået lavet en fin løsning til få tusinde kroner i stedet for de store tal, der har været fremme (om kloakseparering, red.). For at skulle undgå at lægge alt for lange rør har jeg bag huset lavet et regnvandsbed, som vandet løber til fra en tank. Det giver en kæmpe besparelse. Foran huset har jeg ændret hældningen fra tagrende til tagnedløb, så der pludselig kun var tre meter til brønden. Det har kostet mig 7500 kroner. Du kan godt finde tilfælde, hvor det bliver dyrt, men vi har spurgt kloakmestre, som siger, det kan gøres for 5000-35.000 kroner.

- Hvad med folks vrede?

- Det har selvfølgelig påvirket mig på den måde, at jeg tænker, at nu må vi have fakta på bordet og prøve at få det bedste ud af det. De er mange rør i jorden, der skal skiftes, og renseanlæg, der er nedslidte. Nogle steder løber forurenet vand direkte i vandløbene, når der er overløb. Derfor skal vi adskille regnvand og spildevand.

- Er det noget, der vil påvirke dit arbejde i bestyrelsen?

- Jeg har jo siddet i bestyrelsen i et par år og må ærligt indrømme, at vi måske har været for dårlige til at fortælle om, hvad vi har gang i. Vi skal blive meget bedre til at orientere om, hvad vi laver og hvorfor.

- Bestyrelsen forekommer meget lukket; møder og referater er lukkede, er det bare sådan, det er?

- Referater fra aktieselskaber er ikke offentligt tilgængelige. Kommunen er hovedaktionær siden udskillelsen og eneejer, og borgmesteren repræsenterer den på generalforsamlingen. Mit mål er, at vi bliver bedre til at kommunikere ud.

- Du er udpeget af byrådet, men ikke medlem af det. Hvordan vil du kunne sikre, at det er byrådets politik, du fører i forsyningens bestyrelse?

- Det er jo byrådet, der beslutter spildevandsplanen, som den derefter overgiver til forsyningen, som udfører det, der skal udføres.

- Du har for eksempel forsvaret den store stigning i spildevandstaksterne, mens det fra politisk side har lydt, at man gerne havde set, at stigningen kun havde været halvt så stor. Vil du arbejde for et hurtigere fald i taksterne nu?

- Politikerne snakker jo om at hæve effektiviseringsprocenten. Det er lovstof. Taksterne er beregnet ud fra de faktiske udgifter. Men selvfølgelig vil jeg arbejde så effektivt som muligt for at gøre det så billigt som muligt. Vi kan ikke gå imod lovgivningen, men er det noget, der er ladsiggørligt, vil jeg selvfølgelig arbejde hen imod et takstfald så hurtigt som muligt.

- Kan du forstå folks reaktion på de tårnhøje spildevandspriser?

- Det er ikke sammenligneligt på Fyn, hvis man sætter sig ind i det. De enkelte steder har vidt forskellige forudsætninger. Sammenligner du Kerteminde og Assens, er der stor forskel på, hvordan man stod økonomisk, da selskaberne blev oprettet. Vedrørende kloakseparering mangler vi kun 17 procent, andre steder er man slet ikke nået så langt. Men jeg forstår godt folkes reaktion. Hvis jeg pålægges en prisstigning, bliver jeg også mopset, men her har jeg prøvet at forstå, hvorfor det har været nødvendigt, og helt personligt har jeg accepteret, at sådan er det. Der er også kommet ændrede forudsætninger for, hvordan vi må arbejde. For eksempel må vi ikke spare op til investeringer.

- Kan du lide at være på øvretævernes holdeplads?

- Jeg er ikke vild med øretæver, men har accepteret, at sådan er det lige nu.