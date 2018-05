Det er ikke kun bilfabrikkerne, der kæmper hårde kampe om kunderne. Bag ved kulisserne går de store it-giganter i clinch om at levere fremtidens software til de firehjulede. Tag bare talestyring af bilernes funktioner, der kommer til at fylde mere og mere. Her er både Apple med systemet Siri, som vi kender fra Apple Carplay i kamp mod Googles Assistant og Alexa fra Amazon.

Stemmestyring Siri: Udviklet af Apple. Bruges med Apple Carplay, hvor du kan betjene apper for navigation, musik og sms. Apple har også en funktion for stemmestyring af enheder i hjemmet, men den kan endnu ikke kobles op på Apple Carplay.Google Voice Search: Bruges med Android Auto, der svarer til Apple Carplay, men er for Android-telefoner som Samsung. Findes endnu ikke på dansk.



Google Assistant: Mere avanceret end Google Voice Search. Integreres nu i Android Auto. Kan fuldt integreret bruges til at styre funktioner i hjemmet som åbning af garageport, lys og varme.



Alexa: Amazons bud på en virtuel assistent, der ud over funktioner i bilen også kan styre enhed i hjemmet ligesom Google Voice. Findes endnu ikke på dansk.



Dragon Drive Nuance: Avanceret stemmestyringssystem, der er intuitivt og kan lære af sine kommandoer, kan skelne mellem forskellige stemmer. Findes endnu ikke på dansk.

I udlandet har Google i flere år været på banen med multimediesystemet Android Auto, der ligesom Apple Carplay omfatter en stribe apper med alt fra musik over navigation til telefonering og sms-styring. Her er brugt Google Voice Search, men nu er selskabet ved at opgradere til det mere avancerede Google Assistant, der lægger op til, at du med den rette forbindelse også kan talestyre installationer i dit hus som for eksempel garageporten, varmen og lyset - eller låse fordøren. Android Auto findes endnu ikke på dansk.