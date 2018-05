Skal, skal ikke. Dilemmaet melder sig, når det gælder køb af ny bil med dieselmotor. Mange har for længst afsagt dødsdommen over dieselbilerne, men sandheden er, at langt de fleste eksperter forventer, at motortypen vil eksistere længe endnu. På trods af at stadig flere vælger benzin- og hybridbiler, og elbilerne også snart for alvor vil holde deres indtog, er antagelsen fra de store europæiske bilproducenter, at klassiske diesel-og benzinmodeller omkring 2025 vil tegne sig for 75 procent af salget.

PEUGEOT 308 1,5 BLUE HDI SW GT LINE 5 STJERNERPris: Ikke fastlagt endnu, dansk debut efter sommerferien.Forbrug: 26,3 km/l efter den nye og strammere norm for brændstofforbrug.



CO2 pr. km: 100 g.



Motor: 1,5 dieselmotor.



Hk: 130.



Nm: 300/1750 o/min.



Topfart: 203 km/t.



0-100 km/t.: 10 sekunder.

Det gælder dog om at fremtidssikre sig, hvis man ønsker at køre diesel, og her kommer den faceliftede Peugeot 308 ind i billedet. Efter sommerferien kommer den populære familiebil nemlig med en af markedets mest moderne, effektive og rene dieselmotorer. Navnet er 1,5 BlueHDi og er maskinen, som erstatter den kendte 1,6 BlueHDi med 120 hk.