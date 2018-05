Vi besøger Akershus i Oslo, der har et af verdens største parkeringsanlæg med gratis opladning af elbiler.

Det gælder om at fare med lempe, når man bevæger sig ad den smalle nedkørsel med klipper på begge sider, men for enden venter belønningen - nemlig gratis strøm til elbilen. Vi befinder os i det store parkeringshus, som er hugget ind i klipperne under den markante Akershus Fæstning midt i Oslo, der ikke alene er Europas største parkeringsanlæg for elbiler, men hvor der også er gratis strøm til alle i anlægget, som åbnede sidste sommer. Elbiler i Norge Ingen afgift på elbiler, ingen ejerafgift, ingen bompenge, delvist gratis p-pladser og gratis strøm, fri adgang til busbanerne i Oslo, hvis der er mere end én person om bord i bilen.Nordmændene har problemer med smog i Oslo, og de har derfor sat initiativer i gang i hovedstaden. Dette er godt hjulpet af indtægter fra olien i Nordsøen.



Anlægget i Akershus er gratis at benytte. Man skal registrere sig og kan få adgang til de tillukkede anlæg med en telefon-app. Her må man holde parkeret i 10 timer, hvor man kan lade på standere, som har 2,5 kW eller 3,5 kW. Her er plads til 86 biler, og med titusindvis af elbiler på gaderne i Norge er det helt naturligt fyldt op, da vi besøger anlægget en almindelig torsdag. Tanken for byrådet i Oslo er da også først og fremmest at prøve nye idéer og modeller af i et land, hvor elbilerne sætter et solidt præg. Problemet er nemlig, at antallet af ladesteder slet ikke følger med de mange nye elbiler, som kommer på vejene hver måned i Norge og i fjor landede på hele 33.000 styk.

Solide ordninger hjælper på salg

Begunstigelser som nul-afgift, ingen brugerafgift, ingen bompenge, gratis strøm og parkeringspladser med reducereret pris samt adgang til busbaner, hvis man mindst har én passager med, for elbiler gør det meget attraktivt at købe elbiler. Og nu prøver politikere og organisationer som Norsk Elbilforening en række muligheder af for at se, hvad der virker. - Behovet for steder at lade op er enormt. Vi ved, at mange lader bilerne op derhjemme. Men vi vil gene have udviklet infrastrukturen af lademuligheder i takt med, at der kommer flere elbiler. Derfor arbejder vi sammen med andre operatører om at udvikle systemer, siger Petter Haugneland, der er kommunikationschef i Norsk Elbilforening. Derfor er der også etableret et betalingsanlæg med 100 ladesteder i garageanlægget Vulkan, hvor bilejerne i modsætning til ved Akershus også kan parkere og lade natten over. Det er en fordel, hvis man bor i lejlighed. Med foreløbigt tre garageanlæg er man oppe på omkring 300 p-pladser med opladning i Oslo ud af byens over 2000 ladesteder. For at bruge anlægget i Akershus skal man være registreret bruger og kan så få adgang med en app. I anlægget kan bilerne lades op med langsomladere på 2,5 kW eller 3,5 kW, hvilket svarer til stikkontakten hjemme. Og som kan lade en vis strøm på bilernes batteri - alt efter model - på de 10 timer, som man maks. må parkere i anlægget.

Hurtigt udsolgt

En af de nordmænd, som jævnligt bruger anlægget, er Steinar Koffeld, som vi møder, da han er ved at parkere sin Tesla X. Han pendler ofte ind til Oslo og er meget positiv over for elbiler generelt og et anlæg som dette. - Man skal dog normalt være her tidligt om morgenen for at få en plads, for ellers er der udsolgt, konstaterer Steinar Koffeld. Han er ingeniør og var som teknisk interesseret en af firstmoverne. Så han købte allerede i 2011 en Nissan Leaf, som supplerede familiens SUV, indtil han skiftede den ud med Tesla X'en, og det har han ikke fortrudt. - Jeg kører af og til lange stræk, og her er det en fordel med batteriet og Teslas fintmaskede net af hurtigladere, siger Steinar Koffeld, som i fjor kørte på ferie gennem Europa, hvor han var gennem 11 lande og kørte over 5000 kilometer. Der er flere årsager til, at den norske ingeniør allerede for en del år siden sigtede mod elbilerne. - Det handler både om økonomi, moral og det praktiske, siger han. Med begunstigelserne er det nærmest en dårlig forretning ikke at køre elbil, hvis man bor en vis afstand til Oslo og arbejder i centrum. Mens hensynet til miljøet også tæller. Han peger på en god ven, som skal betale 100 kroner om dagen i bompenge for at komme ind i Oslo, og for den pris kan han lease en Nissan Leaf eller købe en af de mange brugte elbiler, som importeres i stor stil til Norge og koster 50.000-60.000 kroner. Selv om Tesla X-modellen har et stort batteri med en lang rækkevidde på måske 500 kilometer, er den største bekymring for Steinar Koffeld, om der er ladesteder nok. - Problemet er, at der kommer flere biler end ladesteder. Jeg kan lade op hjemme, men hvis man bor i en lejlighed, kan det være et problem, konstaterer han.

Skal finde løsning

Foreløbig er strømmen i Akershus gratis, fordi den stammer fra vandkraft fra de norske elve, og den er billigere at forære væk end omkostningerne ved at tage betaling for det. - Men betalingssystemerne kommer senere. De skal også være med til at sikre, at folk ikke bare besætter pladser for at få en parkeringsplads, siger Petter Haugneland fra Norsk Elbilforening. Han ser netop muligheder i p-anlægget ved Vulkan og peger på, at det er et meget smart system, hvor man også kan lade op om natten. Ellers arbejder elbilforeningen på, at bilejere i etageejendomme selv får sat ladere op. Men her er også udfordringer. For hvem skal betale for installationen? Bilejere uden garage har det endnu sværere. - Hvis du ikke har garageanlæg og må parkere på gaden, er det ikke nemt. Du kan måske finde en ledig plads og betale for opladning. Hvis du har en bil med tilstrækkelig rækkevidde, kan du for eksempel lade op ved supermarkedet, mens du er inde at handle en halv time, siger Petter Haugneland.

Omvendt situation i Danmark