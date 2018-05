Politikere har svært ved at nå at at få talt de politiske sager igennem med deres bagland, inden de går til kommunalbestyrelsesmøderne. Årsagen er en ny mødekalender, som blev indført ved årsskiftet. Nu ønsker flere politikere, at man går tilbage til den gamle mødekalender.

Ærø: En ny mødestruktur på rådhuset er begyndt at stresse de ærøske politikere.

Mødekalenderen blev indført for at give mulighed for en hurtigere sagsbehandling, men ifølge Peter Hansted (S) giver den nye mødekalender kludder i politiske processer.

- Den nye mødeplan er skidt i forhold til, at vi både skal have afstemt sagerne i ni-mandsgruppen, i partigruppen og hos vores medlemmer. Egentlig bør vi holde to møder i ni-mandsgruppen om måneden, hvis vi skal være sikre på, at det hele er afstemt, men det vil betyde, at vi får endnu flere møder at gå til, siger han.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) er enig.

- Jeg var en af dem, der stemte imod den nye mødekalender, fordi jeg kunne se, at det ville give tidsproblemer. Jeg mener dog ikke, at vi kan tillade os at gå tilbage til den gamle mødestruktur nu. Vi har en forpligtelse over for dem, der har planlagt efter den nye mødekalender, men vi bør nok overveje, om vi skal gøre det anderledes næste år. Indtil da må vi klare os med den nye teknik. Vi lever trods alt i den digitale tidsalder, siger Ole Wej Petersen.