DET KAN DU GØRE NU Nyde biernes beroligende summen og samtidig tænke på, at bierne har brug for hjælp. Det er skræmmende, at de danske bier er så pressede, at de forsvinder.Så og plante blomster med god nektar og pollen til bi-bestanden. Timian er eksempelvis en god biplante, når den blomstrer. Morgenfrue tiltrækker bier, andre nytteinsekter og sommerfugle, og du kan nå at så morgenfrue i en række eller bredså på et helt stykke. Glemme alt om at være for pertentlig. Lad stå til visse steder, de vilde indslag i haven er gode for både fugle, pindsvin, padder, bier og andre nytteinsekter, der har brug for ly og ynglepladser.

Farven er koralrød og håbløs sammen med pink. Den står fint sammen med blåviolet, som passer til alt, men jeg så alligevel hellere, at japankvæden foldede sig ud i en farve som æbleblomster. Desuden ville det være rart, om japankvæden spredte sig mindre. Der dukker grundskud op overalt, hvor den står, og de nye planter griber ned i jorden, så de er umulige at trække op. Der skal graves grundigt, hvilket ikke er praktisk, når bedene er fyldt med blomsterløg.

TIP Pastinak kan overvintre og bliver sødere i smagen, når planten får frost.Mange frø har en holdbarhed på tre år, men friske frø spirer bedst, og pastinakfrø skal være friske for at få noget ud af dem. Det er bedst, at pastinakplanter ikke når at tørre meget ud. Vand efter behov, om nødvendigt jævnligt. Husk altid at stampe jorden til efter såning. Hvis frø ikke har god kontakt med jorden, spirer de dårligt. Bladkompost - altså visne blade, der formulder på kompostbunken - er guld værd som jordforbedringsmateriale i haven.

Så langt, så godt. På et splitsekund er der ryddet op set i forhold til, hvor sveddryppende lang tid det ellers tog at rive blade sammen og feje terrasserne. Jeg sparer tid, og jeg er tilfreds. Overraskelsen er, at efter bedene blev løvsuget i april, har planterne det betydelig bedre. Førhen blev planterne presset af mange blade, nu får stauderne lys og luft og folder sig meget flottere ud. Det er en mærkbar forandring her i maj.

JEG ANBEFALER Rodfrugter i køkkenhaven. Det er nemt og giver meget mad i en rum tid, fordi rodfrugterne har en god fylde og kan stå høstklar længe.Organisk gødning til køkkenhaven. Det er enkelt. Man tilfører gødningen om foråret, hvorefter planterne stille og roligt optager næringen, imens de vokser. Dette er lykkedes for mig i 20 år, uden at jeg har spekuleret på, om planterne får næring nok. Muskelkraft i haven, så langt musklerne rækker, men maskiner, hvis de fysiske kræfter svigter, eller man har brug for en håndsrækning, fordi man er ved at få stress. Afvej købet af maskine nøje efter behovet hos dig selv og i din have. Små elmaskiner er lette og glimrende i en mindre have, i en stor have må der benzinmotor og flere hestekræfter til, ellers er det ingen rigtig hjælp.

I begyndelsen af mit haveliv var jeg ret ligeglad med, om noget var besværligt. Men sådan er det ikke mere, og midt i et øjeblik, hvor der syntes lang vej til en pæn forårshave, dukkede en redningstanke op: en løvsuger. Maskinen, som jeg ellers har trukket på smilebåndet ad, selvom bladene hagler ned over min skovhave og fyger rundt fra efterår til bøgens løvspring om foråret. Løvsugeren er løsningen!

Går man efter en nem og lynhurtigt passet have, skal man ikke vælge at dyrke køkkenhave. Køkkenhaven kræver konstant opmærksomhed i sæsonen. Køkkenurter skal have god plads omkring sig for at opnå en ordentlig størrelse, derfor skal man luge ukrudt. Men jeg synes, at en køkkenhave er det hele værd. Intet smager så godt, som den mad man selv producerer, og der er trods alt en masse grøntsager, der trives uden for meget besvær.

Rodfrugter er noget af det, som man får mest ud af over en lang periode. Rødbeder er altid med i min køkkenhave, og jeg kan godt lide at dyrke pastinak. Pastinak var eftertragtet i forhistorisk tid, før kartoflen blev populær, i nyere tid har pastinak hittet i det rustikke nordiske køkken.

Pastinak, Pastinaca sativa L., kræver varm jord for at spire, det vil sige en jordtemperatur på over 10 grader. Kold jord giver langsom spiring af pastinak. Man sår sidst i april til maj. I maj kan man komme ind i en varm periode, hvor man skal være opmærksom på at vande.

Jordstykket, hvor man sår pastinak, skal være velforarbejdet. Pastinakkens lange kraftige pælerod skal let og elegant kunne søge ned i jorden. Støder den på forhindringer, er resultatet en forgrenet grøntsag.

Sådybden for pastinak er en centimeter. Lav en sårille, vand i sårillen og drys frøene tyndt ud. Dæk frøene, stamp jorden til og vand igen. Når småplanterne er til at håndtere, tyndes ud til 10 til 15 centimeters mellemrum. Pastinak høstes fra september. Det er kun plantens hvide rod, der er spiselig.