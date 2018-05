Min base

Vi var blevet godt trætte af at se det gamle, slidte fuglehus blive ødelagt af fede duer, der vraltede rundt på taget og lagde deres klatter, kun afbrudt af alliker og krager, der hakkede med næbbene og flænsede med kløerne for at rage så meget fuglefoder som muligt til sig, inden de overlod smulerne til den ventende hær af småfugle ovre i hækken.

Fuglehuset har overlevet daglige invasionsstyrker af store og små fugle. Og af overvægtige katte, der har formået at klatre de halvanden meter op ad stolpen for at lægge sig på lur på foderbrættet. Fodbolde og friske børn er ramlet ind i huset. Det har modstået skybrud og smeltende sommersol, har fungeret som skydeskive for frisbeekast og har fået en ny stolpe, fordi den gamle smuldrede.

De seneste to år har taget helt mistet sin farve, det er blevet rynket og krøllet og har trukket de fleste af sømmene med sig.

Så nu skulle det være. Den fritstående tilbygning til flyvende gæster, som børnenes morfar lavede for 20 år siden, og hvis stråtag blev skiftet ud med tynde træplader, da stråene blev regnet og hakket væk, skulle renoveres. For at kassere det, kunne der ikke være tale om.

Og hvor svært kunne det være? Nej vel? Lidt gammel hvid Gori på de lodrette træstykker og stolpen. Sådan. Lidt gammel sort sokkelmaling rundt om foderbrættets beskedne kant. Sådan. Og så var der bare taget tilbage.

Træpladerne stod ikke til at redde. I Silvan havde de noget afskåret træ stående for en tyver, og det kunne saves op til et par fine tagplader. Men inden de kunne monteres, var det tid at overveje farvevalget. Skulle vi gå over i en mere diskret træfarve? Brunlig? Grålig? Nej, fandeme nej. Taget skal være rødt, blev jeg enig med mig selv om. Nu havde jeg ikke lige en romantisk svenskrød træbeskyttelse stående, men hvad pokker, den billigste røde maling ovre fra Jem & Fix kunne vel nok bruges. Så de fine, nye træplader fik smurt et lag rød maling på. Det gav godt nok lidt genskin ... men det tørrer vel mørkere ind, tænkte jeg og gav dem et lag mere.

Jeg fjernede de gamle tagstumper, som ikke længere var sømmet, men rustet fast. De fine små træspær havde fået en del fugt, så det kneb med at finde tørre steder at slå søm i. De to tagstykker endte med at side præcis lige så skævt som de to gamle, men der var en lille fin sprække mellem dem, som jeg fyldte ud med lidt rød maling ... og så fik hele taget lige et tredje lag. Stolt skuede jeg mit værk: den fine sorte sokkel, de rustikke hvide søjler, de hvide gavle og det, nå ja, meget røde tag.

Næste morgen måtte jeg misse lidt med øjnene, da jeg kiggede ud i haven for at nyde synet af glade småfugle i munter leg i nyrenoverede omgivelser. For det var ikke fuglene, der sprang i øjet. Det gjorde derimod den røde farve, der med solens hjælp sendte et orange genskin ind i køkkenet.

Av, tænkte jeg. Nu ringer de snart fra Beldringe og klager over, at vi generer indflyvningen. Men så kom hjælpen fra oven. Helt bogstaveligt.

For ud af det blå ankom store, fede duer, der vraltede rundt på tagryggen og sleb malingen af med skarpe kløer, mens de afsyrede malingen med klatter. Kun afbrudt af alliker og krager, der hakkede med næbbene og flænsede med kløerne for at rage så meget fuglefoder som muligt til sig, inden de overlod smulerne til den ventende hær af småfugle ovre i hækken.