"Hvornår er det lillesøsters dag?" spurgte den yngste med så meget fynd, at det virkede som otte års opsparet frustration over, at sådan en dag ikke eksisterer. Endnu.

Jeg svarede, mens vi sad og spiste aftensmad, at det da var lillesøsters dag alle dage hele året rundt på nær den dag, hvor det er mors dag, og den dag, hvor det er fars dag.

Den købte hun ikke, for så var der alle fødselsdagene, som jo også skulle fratrækkes hendes dag. Især storesøsterens fødselsdag. Jeg mente nu, at der stadig var en del dage at tage af. Hun var selvfølgelig uenig og påpegede, at det jo ikke var hendes dag, når hun blev kostet i seng, fordi hun skulle op næste morgen og i skole. Det mente jeg, fordi at gå i skole og få en uddannelse faktisk er en gave til hende.

Det sagde jeg, men kunne ligesom på hendes kropssprog fornemme, at jeg var langt ude. Jeg fik det sidste ord, og det hører til sjældenhederne.

Træfningen mellem mor og datter foregik for et par uger siden, og siden da har vi ikke talt om mors dag. Men så vidste jeg, at nu var begge piger begyndt at overveje, hvilken gave jeg skal have. Nogle gange er de enige om gaven, andre gange er de uenige, og så får jeg da bare to. Det skal jeg slet ikke klage over.

Jeg glæder mig hvert år til mors dag, der i år falder 13. maj. For der får jeg en gave. Om det er at få lov til at sove længe, dengang den yngste stod op klokken fem om morgenen, eller det er en langstilket rød rose indpakket i cellofan med et håndskrevet kort, hvorpå der kun står "MOR" med kæmpestore blokbogstaver, eller det er en af mine favoritblomster - en chokoladeblomst - som jeg hver vinter mislykkes med at få til at overvintre, så bliver jeg så glad.

Og jeg er komplet ligeglad med, at dagen som så mange andre dage, der har sin oprindelse i USA, beskyldes for at være ultrakommerciel. For det behøver som sagt ikke være en købegave.

For øvrigt så var det søskende dag 10. april. I USA. Men det har ingen af dem fundet ud af. Og der skal hverken deres far eller jeg give en gave. Der skal de give en gave til hinanden.