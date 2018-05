! Hej Kristian - jeg tror godt, at jeg tør fastslå, at det ikke er helt lovligt at bekæmpe myrer med kaustisk soda. Loven siger nemlig helt generelt, at bekæmpelsesmidler skal være godkendt til det specifikke formål. Du må med andre ord heller ikke bekæmpe myrer ved at drysse kanel på dronningens hale - hvis et eller andet gammelt husråd tilfældigvis siger, at det er vældig virksomt. Der er nemlig ingen, som har gidet at søge om godkendelse af kanel som bekæmpelsesmiddel - og man ville nok heller ikke få en godkendelse, da et af kravene (ud over at det ikke skader miljøet) er, at det beviseligt er effektivt til formålet. Nå, men du må altså ikke bekæmpe myrer med kaustisk soda - men du må gerne gøre dine fliser rene med midlet, og skulle der smutte i par myrer eller tre (og måske lidt alger) i processen, er det bare en beklagelig bivirkning.

Det er sådan, det hænger sammen ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre