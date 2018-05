Julia Lahme sad på en bænk i Barcelona, da hun fik sit livs hidtil største kompliment. Med store krøller, store solbriller og lidt for meget guld. Egentlig var hun på arbejde, da hun blev antastet. På italiensk. Hun smiler ved tanken om stilmæssigt at være blevet opfattet som en del af det elegance-elskende, sydeuropæiske folkefærd.

Hun minder da også om dem på mange måder, den 41-årige forfatter og etnolog, der har sit eget kommunikationsbureau, men også er kendt som forfatter til en række bøger som "Hvor lagde jeg babyen", "Sandheder fra en løgner" og "Manifest". Hun er til guld, glimmer, masser af farver, pels og høje hæle, og jo ældre hun bliver, jo mere klæder hun sig, som hun har lyst til.