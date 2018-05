Ærø: I Ærø Kommunes samlede oversigt over arbejdsskader ved kommunes arbejdspladser vejer især ældre- og hjemmeplejen tungt i regnskabet. I 2016 tegnede de sig for omkring 20 registrerede skader, mens tallet i '17 næsten løb op i 40.

Chefkonsulent i arbejdsmiljø ved FOA, Charlotte Bredal, fortæller, at netop ældre- og hjemmeplejen er et af de steder, hvor der generelt i landets kommuner er grobund for arbejdsskader.

“ - Men hvis man er presset og gamle fru Pedersen sidder og venter på toilettet, så tænker man, at det er hurtigere lige at gøre det selv. Og så går det galt. Charlotte Bredal, chefkonsulent i arbejdsmiljø i FOA.

- Har man lidt travlt i arbejdsdagen, så kan man for eksempel godt komme til at lave en forflytning selv, selvom der er retningslinjer, der siger, at man skal være to til opgaven. Men hvis man er presset og gamle fru Pedersen sidder og venter på toilettet, så tænker man, at det er hurtigere lige at gøre det selv. Og så går det galt, siger Charlotte Bredal.

- Det er meget forskelligt, hvad der bliver gjort fra kommune til kommune og meget forskelliget inden for de enkelte områder. Mange steder har man jo retningslinjer for, hvad der skal gøres, og man laver analyser af arbejdsskadetallene og så videre, men der hvor det kniber, det er omme i den anden del. Der hvor det handler om ressourcer og dermed rammer for arbejdet, vurderer Charlotte Bredal.