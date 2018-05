Over de sidste to år har arbejdsskader på kommunale arbejdspladser kostet næsten 400 fraværsdage. Ærø Kommune vil nu have fokus på at forebygge alle former for arbejdskader.

Ærø: 392 fraværsdage. Så meget har arbejdsskader samlet kostet Ærø Kommune i 2016 og 2017, viser en oversigt over indregistrerede arbejdsskader, som kommunen har fået udarbejdet.

Den udarbejdede oversigt over antallet og arten af arbejdsskader i kommunen i de to år viser, at der i 2016 blev registret 52 arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser, mens man i 2017 måtte skrive 58 skader på den kedelige resultattavle, og langt størsteparten af de indberettede arbejdskader har heldigvis ikke resulteret i sygedage hos de ramte. Alligevel har det været vigtigt for Ærø kommune, at få registreret selv de mindste skader.

Udpluk af arbejdskader Her er et lille udpluk af nogle af de arbejdsskader, Ærø Kommune gennem 2016 og 2017 registrerede.7. februar 2016: Afbødning af borgers fald, Marstal Ældrecenter. Resulterede i 2 fraværsdage



6. marts 2016: Voldsom beboer, Søkilden. Resulterede ikke i fraværsdage



19. maj 2016: Brækket ankel, færgerne. Resulterede i 62 fraværsdage



21. september 2016: Psykisk påvirkning efter episode med elev, Marstal Skole. Resulterede ikke i fraværsdage



1. november 2016: Hold i ryggen, hjemmeplejen. Resulterede i 3 fraværsdage



29. januar 2017: Fald pga. is, Gilleballehus. Resulterede i 45 fraværsdage



13. februar 2017: Chok som følge af aggression fra borger, Job- og voksencenter. Resulterede ikke i fraværsdage



1. maj 2017: Stik på kanyle, Gilleballehus. Resulterede ikke i fraværsdage



19. juli 2017: Allergisk reaktion, Park og Vej. Resulterede i en fraværsdag



11. september 2017: Forstrækning, hjemmeplejen. Resulterede ikke i fraværsdage.



30. december 2017: Fald, Gilleballehus. Resulterede i 44 fraværsdage.

- Det har været vigtigt for os at få et overblik over skaderne af især to årsager. For det første har Ærø Kommune valgt at være selvforsikrende, hvilket betyder, at eventuelle erstatningsudbetalinger er noget, vi lægger penge fra til det årlige budget. Vi lægger årligt 100.000 kroner fra, og i '16 udbetalte vi 94.000 kroner, mens vi i '17 udbetalte 12.000 kroner. Det er så den rent økonomiske del af den her registrering. Men for den andet handler det også om, at vi generelt gerne vil have meget mere fokus på arbejdsskaderne, så vi kan gøre noget for at forebygge, forklarer kommunaldirektør i Ærø Kommune, Allan Krogh Filtenborg.

- Det, vi gerne vil have alle til at fokusere på, er, at hvis man oplever noget ubehageligt, der er arbejdsbetinget, så skal det registreres. Det kan for eksempel være, at man en dag er blevet overfaldet verbalt af en borger. Det kan godt være, det i sig selv ikke er noget, der får bægeret til at flyde over og udløser en sygemelding, men hvis man sidder i en udsat position og får mange af de her henvendelser, så er det vigtigt, at man får dem registreret løbende, for så er det mængden, der kan være med til gøre, at det går galt, lyder det fra Allan Krogh Filtenborg.