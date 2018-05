- Det er et meget højt antal, og der understreger, at virksomhederne kan finde kvalificeret arbejdskraft blandt de ledige kandidater, vi har hos os, siger vicedirektør Mette Gregersen fra a-kassen, der har alt fra ingeniører til dyrlæger og altså maskinmestre som del af a-kassen.

376 ledige ingeniører og 46 maskinmestre uden job kunne i hvert fald være et oplagt sted at starte jagten på en kandidat til den ledige stilling for fynske firmaer, lyder det fra Akademikernes A-kasse.

Fynske virksomheder inden for en række områder efterspørger i stigende grad kvalificeret arbejdskraft, men måske er vejen til at finde de rigtige medarbejdere ikke så lang igen.

Mette Gregersen er begejstret for de events, som Akademikernes A-kasse i stigende grad er begyndt at benytte sig af for at få de ledige sat over for arbejdsgiverne - face to face. For det virker, siger hun.

Gez Carr, der er ansvarlig for rekruttering og ansættelser hos den store britiske virksomhed, er imponeret over den gruppe af ledige, som mødte frem til eventen.

Modsat skal virksomhederne også være parate til at satse på en ledig, som ikke helt har en profil, som den person, de skal erstatte. Eller også turde vælge at tage en helt nyuddannet ind, selv om det betyder, at den ledige af gode grunde ikke har mange års erfaringer med i rygsækken.

- Vi bruger meget tid på at udfordre virksomheder og gå i kødet på dem, der har en tendens til at være meget konservative, når de skal rekruttere. Hvis det er en ingeniør, de skal erstatte, så foretrækker de ofte, at det skal være den samme kandidat, men det kunne jo være, at en anden profil passer bedre, og en nyuddannet kan selvfølgelig ikke have den samme erfaring, men til gengæld kommer de med helt ny viden fra studiet, siger hun.

Hos Mace er Gez Carr ikke i tvivl om at nogle af kandidaterne fra eventen forleden vil blive indkaldt til flere samtaler.

- Ansættelsesprocessen kan være lang, men der vil helt sikkert være nogle blandt dem, som vi får brug for at høre mere om og tale med i nye interviews, siger han og understreger, at samarbejdet med Akademikernes A-kasse og Talent Attraction er afgørende for at finde kvalificeret arbejdskraft lokalt, som både Mace og bygherren Facebook ønsker med i projektet.

- Vi er med, fordi det gør det muligt for at os at finde højt kvalificeret arbejdskraft lokalt. Vi er kun midlertidigt i Odense, så vi har ikke et kontor, hvor man som ledig kan kigge ind og aflevere en ansøgning. Den her type event gør det muligt for os at interagere og promovere vores projekt og finde de kvaliciferede kandidater, vi har brug for, siger han.