25 ledige ingeniører og maskinmestre blev forleden lukket gennem sikkerhedskontrollen på Facebookbyggeriet for at høre om jobmulighederne på selve datacentret, hovedentrepenør Mace og flere af de underleverandører, der beskæftiger 1500 ansatte fra 30 forskellige nationaliteter i Tietgenbyen.

- For os er det ligegyldigt, om I er unge eller gamle, så held og lykke. Jeg håber, nogle af jer kan blive en del af det herude hos os.

Den skotske acccent hos Sandy Good fra Mace er lige så tyk, som den er venlig. Den rødhårede skotte fra den britiske entreprenørvirksomhed er project director og dermed øverste ansvarlige for byggeriet af det kæmpemæssige datacenterbyggeri til Facebook i Tietgenbyen.

Talent Attraction Akademikernes A-Kasse stod forleden bag en såkaldt Talent Attraction-event på den gigantiske byggeplads i Tietgenbyen, hvor Facebooks kommende datacenter skyder frem.



Eventen skete i samarbejde med hovedentreprenør Mace Group, som dermed fik mulighed for at møde 25 ledige ingeniører og maskinmestre.



Det var anden gang, at de to parter arrangerer Talent Attraction sammen. Ved første event tilbage i august sidste år fik fem ud af de 18 kandidater job på sitet efterfølgende.



Akademikernes A-kasse har tidligere stået bag lignende events hos bl.a. Cabinplant og Coop på Fyn.



Akademikernes A-Kasse er a-kasse for ingeniører fra IDA, djøf'ere, dyrlæger og maskinmestre bl.a. I alt 22 forbund er med i den fælles a-kasse.

Normalt er her kun adgang for ansatte eller særlige gæster fra Mace, bygherren Facebook eller de underleverandører, der bygger it-gigantens tredje datacenter i Europa lidt syd for Odense.

De 25 lokale gæster ved bordet i konferencerummet i containerbyen på byggegrunden arbejder her dog ikke, men det håber de på at komme til, for de har alle været ledige i mindst et par måneder. Efter en kort introduktion fra dagens værter har de 25 mulighed for at sælge sig selv individuelt med repræsentanter for firmaerne.