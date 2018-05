Kloden rundt

England: Den amerikanske præsident, Donald Trump, risikerer at lægge sig ud med skotterne, efter hans luksus-golfresort i Skotland, Trump Turnberry, har besluttet ikke længere at sælge den skotske sodavand Irn-Bru. Årsagen er, at den nærmest selvlysende orange læskedrik pletter de fine tæpper på luksushotellet. Alene gulvtæppet i golfresortets festsal har kostet en halv million pund (omkring fire millioner kroner), oplyser den daglige leder på Turnberry-hotellet. Sodavanden har i mere end 100 år været yderst populær blandt skotterne. Trump har tidligere været på kant med skotterne på grund af golfresortets påvirkning af miljøet, men "denne gang er han gået for vidt", skriver avisen The Scotsman. (ritzau)