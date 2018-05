Omsætningen er steget med 20 procent i tømrervirksomheden Carsten Knudsen A/S, og på bundlinjen kan direktør Carsten Knudsen glæde sig over et flot plus

- Vi kan sammenligne det med fodbold. Man skal have et stærkt hold og være klar på dagen, men i sidste ende er det også et spørgsmål om held eller uheld. Det er ret afgørende, om du rammer stolpe ud eller stolpe ind, og rent billedligt har vi ramt stolpe ind. Det er ganske små ting, der gør det, siger Carsten Knudsen.

- Vi har været heldige eller dygtige at vinde nogle ekstremt gode opgaver, der er faldet i tråd med vores spids-kompetencer, og vi har ikke haft nogen udfald på de opgaver. Det er et lykketræf, og derfor er resultatet bedre end forventet, siger Carsten Knudsen og peger på, at 95 procent af virksomhedens opgaver er vundet i konkurrence.

Det er et regnskab med et bedre resultat, end stifter af virksomheden og direktør, 54-årige Carsten Knudsen, havde forventet. Faktisk er der igen tale om et rekordregnskab i den nu 26 år gamle virksomhed.

Der var al mulig grund til brede smil, for jubilæumsåret bød på et rekordregnskab, hvor overskuddet på bundlinjen blev forøget med cirka fem millioner kroner. Og der er god grund til, at smilene fortsætter i virksomheden, der netop har præsenteret regnskabet for 2017.

Ringe: For et år siden blev flagene hejst hos tømrer- og snedkervirksomheden Carsten Knudsen A/S, der 1. maj 2017 kunne fejre 25 års jubilæum.

- Derfor satte jeg det i værk med at finde to, som, punkt et, var yngre end mig, og, punkt to, at der også var en forskel på, at de var yngre end mig. Den krans gør, at butikken får omdrejningspunkt i, at der er tre ledere, der er på hvert sit stadie i livet. Troels tænker på nogle punkter helt anderledes, end jeg gør. Den sparring er meget givtig, siger Carsten Knudsen.

- Hele butikken har gennemlevet nogle forandringer. Jeg har en drøm om, at virksomheden eksisterer, når jeg går ud ad døren, og jeg har aldrig troet på, at der kom en og bankede på min dør, smed dankortet og sagde, at nu betaler jeg for hele din butik, forklarer Carsten Knudsen.

- Byggeriet får nok meget at lave de næste år. Odense har man talt meget om, og der begynder også at ske noget på Sydfyn. Der er interesse for at investere i fabrik og i bolig, så Svendborg er for alvor ved at komme med.

- Modsat regnskabet i 2016 er det her regnskab fordelt over mange sager, for vi har øget vores omsætning med 20 procent. Det smitter jo også af, og så kan man sige, at den ændring, vi har lavet i ledelsen, der har vi ændret på nogle interne procedurer. Vi gør tingene lidt anderledes, og så går det hele op i en højere enhed i regnskabet for 2017, bemærker direktøren.

Den 54-årige direktør peger dog i samme moment også på en ikke uvæsentlig udfordring for hele branchen.

- Vi rammer mindre årgange, og samtidig har der været en kedelig tendens, som er svær at vende, at det med at gå på en erhvervsskole og blive uddannet til maler, elektriker, murer eller tømrer har ikke været helt in, til trods for, at det absolut ikke er et lavtlønsområde, påpeger Carsten Knudsen.

- Jeg er bange for, at vi bliver udfordret på, hvor langt vi kan nå. Vores ambition er ikke at vækste, men vi vil meget gerne fastholde det niveau, vi har. Jeg ser positivt på fremtiden og tror også, at hvis man gebærder sig ordentligt og pænt, så har håndværkere nogle år, hvor det ikke bliver mangel på arbejde, der bliver udfordringen. Det bliver nogle andre, lyder det fra Carsten Knudsen, som i øvrigt ansætter to nye lærlinge efter sommerferien.

Dermed når antallet af lærlinge i virksomheden op på 11 - eller cirka 15 procent af virksomhedens arbejdsstyrke.