Svendborg: Det bliver det velkendte gamle og fynske Hans Jørgensen & Søn Entreprenører, der bliver hovedentreprenør på ES Ejendommes boligbyggeri på Jessens Mole. Firmaet, der siden 2007 har været ejet af Claus Larsen, Guldfeldt, der bor på Thurø. En mere lokal totalentreprenør i den vægtklasse findes nok ikke.

Det glæder direktør for ES Ejendomme Sten Klarskov, at det bliver et lokalt firma, der skal stå i spidsen for det store byggeri på Jessens Mole.

- Det betyder meget, at det er nogen, der kender Svendborg, som får det ansvar. Vi ønsker at lave noget, der er flot, som både håndværkerne og svendborgenserne bliver glade for og stolte af, siger han.

Der var indbudt fem aktører til at byde på det store byggeprojekt, der rummer en karre med parkeringskælder og tre boligetager stående på gammel opfyldt havbund, hvor der blandt andet skal piloteres 20 meter dybt og laves højvandsikring.

Hvad det vindende bud lød på, får vi ikke ud af parterne, men den samlede projektsum, hvor der jo nok også er indregnet en vis fortjeneste til bygherre, ES Ejendomme og dets ejer Erik Skjærbæk, er beregnet til 185 millioner kroner.

Hans Jørgensen & Søn Entreprenører er klar til at gå i gang lige efter sommerferien, og i første kvartal 2020 skal det stå færdigt til indflytning.

Først skal den sorte lade, som står på grunden nu, rives ned. Derefter skal der fjernes et forurenende lag slagger væk, inden der kan sættes gang i nyskabelsen.

Stedet er opfyldning på havbund, og arkæologerne har ingen forventninger til, at der kan dukke interessante ting op ad jorden, som kan kræve nærmere undersøgelse og forsinke byggeriet.