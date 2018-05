Kloden rundt

USA: En mumificeret abe, som for nylig blev fundet i ventilationssystemet i et tidligere varehus i Minneapolis, skal nu udstilles på et museum i den amerikanske storby. Varehuset Dayton havde i 1960'erne en udstilling, der skulle forestille en regnskov, og hvor både aber og fugle var en del af den store udstilling. Men en af aberne forsvandt ind i ventilationssystemet og er ikke fundet før nu, hvor den gamle bygning er ved at blive renoveret. Abe-mumien kommer nu på museum, fordi den er et fint eksempel på naturlig mumificerings-proces og et spøjst indslag fra byens historie, siger museumsdirektør Kim Ramsden til netavisen Star Tribune. (ritzau)