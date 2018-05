Svendborg: Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget er kommet på overarbejde forud for et møde i udvalget tirsdag den 15. maj.

De har fået en bunke med ikke færre end 112 forskellige høringssvar til et sparekatalog med forringelser for i alt 44,6 millioner kroner. Protesterne kommer fra foreninger, organisationer, medarbejdere, brugere, pårørende og helt almindelige borgere.

Spareplaner i Svendborg Politikerne i Byrådet har besluttet, at der skal spares mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget for at genoprette økonomien. Før sommerferien er det planen at finde de første 50 millioner kroner.Forvaltningen har på den baggrund lavet et sparekatalog med spareforslag for 134 millioner kroner.



De mange spareforslag har været i høring frem til den 1. maj, og nu kigger de enkelte fagudvalg på høringssvarene og sender spareforslag videre med anbefalinger.



Det er planen, at første del af budgetforhandlingerne - hvor der skal findes besparelser for omkring 50 millioner kroner - skal gennemføres den 23. og 24. maj.



Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september.

Formand for udvalget, Hanne Klit (S), ser den store bunke som et udtryk for et stort engagement, men hun erkender også, at de mange høringssvar har gjort indtryk.

- Der er mange brugere, der fortæller, hvad de konkrete spareforslag vil betyde for dem, og det gør et stort indtryk, men svarene er også meget brugbare i de politiske drøftelser, vi nu skal have, siger Hanne Klit.