Fyns Amts Avis om falsk Facebookprofil: Ærlig snak, tak!

Dansk Folkeparti har problemer på Sydfyn.

Det er der vist ingen, som har fulgt den dramatiske kamp om magten i Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Svendborg, der kan være i tvivl om.

Og da slet ikke efter den seneste afsløring i Fyns Amts Avis af den falske Facebookprofil "Tom Jensen".

Den falske "Tom Jensen" var - indtil Facebook slettede profilen - brænde på det stridighedernes bål, som til stadighed synes at brænde blandt DF'erne på Sydfyn.

“ Dansk Folkeparti havde selvsagt helst været balladen i Svendborg foruden.

Og som igen og igen placerer DF's markante folketings- og byrådsmedlem i Svendborg, Dorthe Ullemose, i centrum af de opsigtsvækkende begivenheder.

Hun afviste i første omgang at kende noget som helst til "Tom Jensen", men oplyste efterfølgende, at det var hendes datter, der stod bag.

Siden har Dorthe Ullemose dog afvist at give et klart svar på spørgsmålet om, hvorvidt hun selv har ytret sig på Facebook under dække af den falske profil.

Dansk Folkeparti havde selvsagt helst været balladen i Svendborg foruden.

For er der noget, partiet ikke bryder sig om, er det, når dets medlemmer opfører sig på en måde, der får omverdenen til at tale om "landsbytosser".

Det er et begreb, der i politisk sammenhæng blev introduceret i forbindelse med Fremskridtspartiets herostratisk berømte, berygtede og kaotiske landsmøde i 1995.

Et landsmøde, der ud over at udødeliggøre Kresten Poulsgaards "tøsedrenge!" også fik Pia Kjærsgaard til at forlade Fremskridtspartiet og danne Dansk Folkeparti.

Det er nærliggende at karakterisere sagen om den falske Facebookprofil - og Dorthe Ullemoses håndtering af den - som landsbytosserier.

Og det bliver interessant at se, hvor langt partiledelsens tålmodighed med Dansk Folkeparti i Svendborg og dets eneste tilbageværende byrådsmedlem rækker.

Set fra sidelinjen synes der at være medlemmer af Dansk Folkeparti, som er blevet ekskluderet for mindre.

I en anden intern strid i den kommunale valgkamp i november sidste år blev nummer tre på Dansk Folkepartis liste i Solrød, Per Hauge, for eksempel ekskluderet, fordi han på en valgplakat havde karakteriseret nummer et og to på listen som "den uægte vare". Og sig selv som "den ægte vare".

Indtil videre har Dansk Folkepartis gruppeformand på Christiansborg, Peter Skaarup, indkaldt Dorthe Ullemose til en kammeratlig samtale.

Han synes, balladen i Svendborg er "kedelig og træls", men forbeholder sig retten til først at få en "god" og - må man antage - ærlig snak med den anklagede, før der bliver fældet en eventuel dom.

Og det er fair nok.

For er der noget, Dorthe Ullemose har været tilbageholdende med i den opsigtsvækkende sag om den falske Facebookprofil "Tom Jensen", er det ærlig snak.