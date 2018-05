Kloden rundt

USA: Øl-yoga og hot-yoga er populære udgaver af yoga, og nu er den næste bølge på vej: Gede-yoga. Ja, du læste rigtigt. I USA holdes der yoga i selskab med geder på pubber, gårde og fitnesscentre, hvor de nysgerrige dyr kravler rundt på, mellem og under deltagerne, mens de gennemfører deres øvelser. Ideen om at blande mennesker og geder i sundhedens tjeneste opstod ved et tilfælde under en børnefødselsdag på en gård i Oregon. En af mødrene var yoga-instruktør og syntes, at stedet var så smukt, at der burde holdes yogatimer på gården. Kun hvis mine geder må være med, sagde gårdejer Lainey Morse. Og sådan opstod ved et tilfælde en ny dille, hvor de fysiske øvelser kombineres med den terapeutiske effekt af dyrenes leg. - Det er svært at være trist og deprimeret, når gedekid hopper rundt på dig, som Lainey Morse siger til CNN. (hafa/cnn.com)