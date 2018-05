- Der er godt nok nogle, der undrer sig over, at vi tør satse på bycentret. Men jeg kan jo huske det fra min barndom, hvor her summede af liv. Jeg tror på, at der er andre end mig, der savner det, og jeg håber, at vi med vores butik kan være med til at genskabe det. Og nu er der jo kommet en ny ejer, der har nogle rigtigt spændende planer.

Sussie Nielsen peger på, at med de gode p-forhold, der er ved bycentret, så bør det også kunne lokke folk til fra oplandet.

Både Sussie Nielsen og Sabrina Christensen er uddannet i blomsterforretninger - Sussie faktisk i de selvsamme lokaler, som hun nu selv har startet butik i.

- Min datter meget opsat på en blomsterbutik, men jeg er glad for at strikke, så vi valgte at kombinere det. Og vi har heldigvis så meget plads, at vi har kunnet opdele det elegant med gamle bondehusvinduer, så det er blevet rigtig hyggeligt.

Sussie Nielsen har taget tre måneder orlov fra sit job som leder af en børnehave.

- Nu må vi se, om jeg skal tilbage i børnehaven, eller om forretningen kan køre, at jeg er her fuld tid. Vi har både en plan A og en plan B parat alt efter, hvor godt det går.