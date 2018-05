112

Fredericia: Politiet anholdt tirsdag en mand på spor tre på banegården, fordi han rejste med toget uden billet og id-papirer.

Som Fredericia Dagblad tidligere har skrevet, har manden oplyst til det danske politi, at han forlod Marokko for to år og otte måneder siden med henblik på at tage til Sverige. Siden har han levet subsistensløst i Schengen-området. Han skulle ifølge sin egen forklaring være kommet til Danmark syv til otte dage tidligere.

Manden blev tirsdag fængslet i tre gange 24 timer med henblik på at fastslå hans identitet, hvorefter han fredag blev fremstillet i grundlovsforhør med henblik på at blive sendt ud af landet. Men i grundlovsforhøret ændrede sagen karakter.

- Manden sagde asyl i retten, og så går en asylsag i gang, men der er lovhjemmel til at fængsle i den slags sager, så han blev varetægtsfængslet i 14 dage, hvorefter asylsagen går i gang, fortæller anklager Klaus Althoff.

Manden har ifølge anklageren forklaret, han er marokkaner og desuden fortalt, han har søgt asyl i andre lande. Han er 20 år gammel.

Ifølge Dublin-forordningen skal det land, som først registrerer en asylansøger, behandle sagen, medmindre specielle forhold taler for andet.