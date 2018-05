Stafet for Livet

Fredericia var blandt de allerførste, som gik i gang med Stafet For Livet

Fredericia: Med over 85.000 frivillige er Stafet For Livet Kræftens Bekæmpelses største frivillig-aktivitet. Begivenheden begyndte i 2006 med ganske få deltagere. Fredericia var med formanden for lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse, Annemarie Mogensen, med fra starten og kunne derfor allerede i 2016 fejre 10 års jubilæum. I år vil Stafet For Livet får deltagelse af rekordmange frivillige og bliver holdt flere steder end nogensinde før. Hele 76 steder vil der være arrangementer. - Det er et arrangement, der samler, skaber fællesskab og sætter fokus på, hvad det vil sige at leve med kræft, hvadenten man er patient eller pårørende, siger Finn Christensen, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

24 timer

I Fredericia strækker en stafet sig over 24 timer, hvor mennesker berørt af kræft går eller løber for at sætte fokus på sygdommen. Hvert hold skal have mindst én deltager på banen i de timer, stafetten varer. Arrangementet handler dels om at bakke op om dem, der er - eller har været - syge, og mindes dem, der er gået bort, og dels om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses vigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Årets første stafet ligger i weekenden 19. - 20. maj i Odense, og sæsonen slutter af i september med stafetter i Ribe og Gladsaxe. I Fredericia finder den sted 2. og 3. juni på sportspladsen ved Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 15.

Tænd et håb