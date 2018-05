Stafet for Livet

I Stafet For Livet-døgnet står den på vilde spring for en flok parkour-entusiaster, som også gerne lærer fra sig.

Erritsø: Brødrene Lucas Hjuler, 17 år, og Sebastian Hjuler, 21 år, er blandt de mange mennesker på deres gamle skoles sportsplads, når Kræftens Bekæmpelse inviterer til Stafet For Livet. 2. og 3. juni stiller de op med egen aktivitet ved Erritsø Fællesskole, afdeling Erritsø Bygade. De er nemlig idémændene til en anderledes stafet - en 24 timers parkour-stafet. Parkour Parkour er en fysisk disciplin, hvor man tilpasser sine bevægelser til miljøet, man befinder sig i. Man kommer fra punkt A til B på den hurtigste og mest effektive måde. Fem-ti parkour-udøvere vil i et døgn afløse hinanden med dristige spring i det anlæg, som Sebastian har tegnet og brødrene har været med til at bygge for et par år siden.

Sponsorjagt og træning

Lucas, der går i 1. g på Fredericia Gymnasium, og Sebastian, som er i gang med hf i Odense, vil på forhånd skyde en film, som fortæller om deres projekt for at skaffe penge til Kræftens Bekæmpelses Lokalafdeling og de mange aktiviteter her. Målet er at skaffe så mange sponsorer som overhovedet muligt. De har også tænkt sig at tilbyde børn og unge træning i parkour i døgnet med Stafet For Livet.

Team YiYo

De blev i sin tid inspireret af de lokale parkourudøvere Team YiYo, som i dag betragtes som pionerer inden for parkour i Danmark. Det er en sport, som brødrene er blevet fuldstændig bidt af. - Det er en form for mental træning, når man battler mod sig selv, forklarer Sebastian Hjuler, og hans bror fortsætter, at en anden fordel er, at der ikke er så mange regler.

Værd at støtte