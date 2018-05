Kerteminde: På tirsdag skal Miljø- og Teknikudvalget beslutte, om udvalget vil søge penge fra staten til en opgradering af busstationen i Kerteminde.

Ifølge formand for udvalget, Jesper Hempler, er busstationen i Kerteminde nemlig både trafikmæssigt uhensigtsmæssig, æstetisk ikke særligt indbydende, og så er den heller ikke handicapvenlig.

- Det med, at man skal ind over kørebanen for at komme med bussen, det er ikke tilfredsstillende, og så synes jeg heller ikke, at stationen er noget kønt syn, forklarer Jesper Hempler.

Derfor regner han med, at der er flertal i udvalget for at søge tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriets pulje for investeringer i kollektiv bustrafik til enten en helt ny station eller en opgradering af den eksisterende busstation.

Puljen, ministeriet deler ud af, er på 95 millioner kroner, og tilskud fra puljen forudsætter en kommunal medfinansiering på 50 procent. Der er dog lige den hage ved puljen, at ansøgningsfristen er 1. september 2018, og til den tid er det ikke sikkert, at byrådet har besluttet, hvor den fremtidige busstation i Kerteminde skal ligge.