Fyns Kunstmuseum overdrages efter sommerferien til Det Fynske Kunstakademi, og den udvikling bekymrer Odense Byforening, som har fået Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til at rejse en fredningssag over for Odense Kommune.

Odense Byforening vejrer morgenluft, efter at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har besluttet at bakke foreningen op og rejse en fredningssag, der skal sikre museumsbygningen på Jernbanegade 13 mod forandringer både inde og ude.

Bygningen fra 1885 er af politikerne i By- og Kulturudvalget netop blevet frataget sin status som museum og vil fra 1. august huse både studerende og administration af Det Fynske Kunstakademi. Men udsigten til den medfølgende slitage plus nye udnyttelse af ejendommens historiske lokaler, har fyldt bestyrelsen i byforeningen med usikkerhed over dens fremtid.

Skal museet fredes? På torsdag 26. april kl. 17 fejrer Odense Byforening Bygningsfredningslovens 100 år. Det sker med et offentligt og gratis arrangement.Arrangementet finder sted i det tidligere Fyns Kunstmuseum (nu Brandts 13, red.) i Jernbanegade 13 og er en debat om, hvorfor museet skal fredes.



Foredrag ved tidligere museumschef, Anne Christiansen, Odense Bys Museer, der har skrevet bogen "Fyns Kunstmuseum" om kunstmuseet historie og betydning.



Herefter vil arkitekt Helge Torm, der er formand for frednings- og bevaringsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, tale om Bygningsfredningsloven og, hvordan får man en bygning fredet.

- Alene skulptursalen er et fantastisk rum, som man har svært ved at forestille sig anvendt til andre formål end skulpturer, og vi er kede af, at der ikke længere er samme offentlige adgang til den og resten af huset, siger Lis Andreasen, der er formand for Odense Byforening.

Foreningen har gennem de senere år ikke taget mange fredningssager op, da den har koncentreret sig om at lave høringssvar til mange af Odenses nybyggerier og nytilkomne bydele, men ifølge Lis Andreasen er det mere end passende også at kere sig om en fredning af museumsbygningen.

- I år fejrer vi, at det er 100 år siden, at bygningsfredningsloven blev indført, og det vil være smukt at markere det i Odense ved at frede Fyns Kunstmuseum, siger hun.