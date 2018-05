112

Den 49-årige importerede fasaner fra en samarbejdspartner i Polen til udsætning og jagt i Danmark. Han var tiltalt for at undlade at betale moms i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2015. Til gengæld sørgede han for at pålægge både fasaner og rejser moms i de fakturaer, han udstedte til kunderne, lyder påstanden i anklageskriftet.

Desuden var manden tiltalt for bevidst at have opgivet sine indtægter til et langt lavere beløb, end de reelt var, til skattevæsnet i årene 2013 og 2014.

- Han er dømt for, hvad han er anklaget for. Men anklageskriftet blev korrigeret i forhold til beløbene, efter man hørte bevisførelsen. Så nu venter vi på at få en udskrift af dommen, så vi kan læse detaljerne. Vi har endnu ikke taget stilling til, om dommen skal ankes, fortæller Sigurd Trolle.

Import af fasaner er steget markant de seneste år, hvor jægerne har efterspurgt flere fasaner til jagt. I 2016 blev der i Danmark opdrættet og udsat cirka 1,7 millioner fasaner, og knap halvdelen blev nedlagt ved jagt. En pakkeløsning af fasanhøne og kyllinger kan i Gul og Gratis købes for 750 kroner, mens enkelte fasaner sælges til omkring 60 kroner stykket.