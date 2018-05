- I den første kamp var vi nok lidt mere nervøse, end jeg havde regnet med. Det så forkrampet ud. Der synes jeg, vi havde et helt andet udtryk i Esbjerg. Energien kom ud og vi turde noget mere. Men jeg synes godt, det kunne være bedre. Det er så det, vi skal sørge for i morgen, sagde han efter træningen fredag.

Både offensivt og defensivt har odenseanerne vist vidt forskellige udtryk i de to kampe. Fra første til anden kamp blev angrebsspillet mere sprudlende og forsvaret mere aggressivt. De tendenser skal cheftræner Jan Pytlick nu forsøge at bære videre.

I det første opgør i Odense Idrætshal var gæsterne således i kontrol fra start til slut og endte med at tage en sejr på 27-20 med sig til Vestjylland. Her mødtes holdene så igen tre dage senere, i tirsdags, og da trak Odense HC det længste strå. Med en sejr på 24-21 sikrede udeholdet en tredje og afgørende kamp.

Når man spiller tre kampe på en uge, kan man ikke komme med så meget nyt. Det er den mentale parathed, der bliver afgørende for kampen. Jan Pytlick, cheftræner for Odense HC.

Det er da også den hidtil største test for det storstilede Odense HC-projekt, der venter lørdag eftermiddag. Ambitionerne har været store fra start, men i sæsonens foreløbigt vigtigste par kampe - semifinalerne mod Team Esbjerg - har det været op og ned for de orange.

De fynske forhåndsfavoritter drager fordel af hjemmebane i det sidste opgør og er uden sammenligning bookmakernes bedste bud på en vinder af kampen lørdag. I skrivende stund giver Danske Spil pengene otte gange igen ved et spil på Team Esbjerg-sejr, mens man ved et kryds på hjemmeholdet kun har mulighed for at få sin indsats 1,15 gange igen.

Hjemmeholdet har alle spillere klar. Gæsterne fra Esbjerg er fortsat uden profilen Estavana Polman, ligesom der er tvivl om den vigtige højre back Ida Bjørndalen, der måtte forlade banen med en skade i den anden semifinale.

Vinder Odense HC lørdag, venter en finalekamp mod enten København Håndbold eller Viborg HK. Også de to hold mødes til en tredje kamp. Den spilles i hovedstaden klokken 14.10. Taberne af de to opgør mødes i stedet til en kamp om bronze.

Odense HC - Team Esbjerg starter klokken 16.10 i Odense Idrætshal. Opgøret vises på TV 2.