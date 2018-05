Iværksætter

- Det var en ældre dame, som jeg hjalp med at installere netbank og mobilepay. Hun skulle videre til noget familie-tamtam, og jeg hørte hende sige til sin datter, at "jeg kan da bare lige overføre pengene til dig" . Så hun fik med det samme glæde af min hjælp, siger Stina.

Fredericia: - Jeg har altid været den, andre gik til for at få hjælp med it og den slags. Også mine børn, siger Stina Luplau, der er sprunget ud som iværksætter med firmaet Luplau-it.

Stinas søn er næsten døv. Derfor kan Stina en hel del tegnsprog.

- Jeg er ikke flydende, men kan gøre mig forståelig, siger hun og fortæller, at også dét er afgørende hos en del af de ældre medborgere, hun håber at se som kunder.

Stina har haft it i blodet, nærmest siden hun sendte sin første sms.

- Jeg blev meget hurtigt bidt af det. Og da telefonerne senere begyndte at kunne sende billeder, skifte ringetone og alt det andet, sugede jeg det hele til mig. Og det samme gælder computere. Alle systemer og modeller. Jeg er ikke uddannet på området, men har altid haft en stor interesse i it og i at hjælpe folk. Så hvorfor ikke kombinere de to og gøre det til en forretning, siger hun.

Luplau-it kan kontaktes via sin hjemmeside eller via telefonnummer 60 22 25 33.

- Jeg håber at komme til at gøre en forskel for folk, så de ikke længere er så udfordrede, når de skal ordne deres ting på nettet. Og jeg glæder mig til for alvor at komme i gang, siger hun.