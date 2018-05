Ishockey: En nykåret dansk mester vender tilbage til Odense Bulldogs.

Henry Hardarson, der spillede for Odense Bulldogs i 2015/16-sæsonen, har siden spillet i Esbjerg og Aalborg, hvor han i denne sæson vandt det danske mesterskab. Samtidig vandt han og Aalborg pokalturneringens Final Four i Boxen i januar, og her blev Hardarson kåret til årets pokalfighter med sine fire mål i de to kampe.

Nu vender han tilbage til Odense på en toårig kontrakt, og det ser dansk-islændingen frem til.

- Jeg kommer tilbage til Odense på grund af det mål man har sat sig for, at fokusere på de danske spillere og udvikle sine egne, fremfor at hente dyre spillere udefra. Her mener jeg personligt, at Odense er et sted, hvor jeg kan udvikle mit spil og samtidig vil jeg kunne bidrage med noget erfaring, lederskab og hårdt arbejde. Jeg glæder mig til den kommende sæson og til at møde mine kommende holdkammerater, siger Henry Hardarson.

På trods af to pokaler og personlig succes med Aalborg Pirates, så valgte 24-årige Hardarson at takke nej til en forlængelse med Aalborg. I stedet har han skrevet under med Odense Bulldogs.

- Personligt handler det om min udvikling. Det drejer sig ikke om penge eller om man har vundet guld. Mine to sæsoner med Aalborg har været fantastiske, ingen tvivl. Og jeg fik også et tilbud om at blive i Aalborg, hvilket var svært at takke pænt nej tak til. Men efter nogle samtaler med min agent, så indså vi begge, at Odense var det sted, der ville være bedst for min udvikling. Derudover kender jeg mange af spillerne i Odense, hvilket gør det endnu nemmere. Og Odenses langsigtede plan var noget, som jeg gerne ville være en del af, uddyber Hardarson.

Odense Bulldogs' formand, Henrik Benjaminsen, er glad for kontrakten med Hardarson.

- Sidst Henry var i Odense, var vi rigtig glade for ham, og vi har lige haft et ønske om at få Henry tilbage til Odense. Det er nu lykkedes, og det er en vigtig brik, der nu er faldet på plads. Henry kommer med fysik, fart, erfaring og en indstilling, hvor han arbejder stenhårdt hver aften, siger Henrik Benjaminsen.