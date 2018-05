Det hele vendte en majdag i 2015 i den tjekkiske industriby Ostrava.

Med en 4-1-sejr ved VM fik ishockeylandsholdet endelig skovlen under rivalerne fra Norge, som havde vundet så mange indbyrdes opgør i træk, at det nærmede sig et kompleks.

Den negative stime, der havde varet i ti år, havde gjort ondt. Danskerne og nordmændene har aldrig været hinandens bedste venner, når de tog skøjter på fødderne og en stav i hænderne.

Året efter blev den nye tendens bekræftet, da Danmark vandt med 3-0 i VM-premieren i Moskva.

Pludselig var nordmændene ikke længere en uhåndterlig størrelse, og det danske hold går da også ind til VM-kampen i Herning fredag eftermiddag som favorit mod den gamle ærkefjende.

- Det har ændret sig lidt de sidste par år. Nu tør vi virkelig spille, og vi spiller for at vinde, siger den danske back Stefan Lassen.

- Men det er altid nogle hårde kampe mellem os og Norge. Man spiller ikke kun om tre point, men også om æren.

- Det er et af de hold, vi måler os med, og dem vil vi utrolig gerne slå. Norge er Norge, og dem har vi aldrig kunnet lide. Det er bare at være ærlig, siger Stefan Lassen.

Medvirkende til, at Danmark må betegnes som favorit i næste akt af den skandinaviske ishockeyduel, er selvfølgelig den imponerende danske præstation mod Finland, der blev besejret 3-2 i onsdags.

Men også, at Norge har modtaget markante afbud til dette års VM-hold og i øvrigt kæmper for at finde afløsere for nu pensionerede topspillere, der dannede en solid stamme på landsholdet i et årti.

- Vi har et bedre hold end dem. Det kan vi ligeså godt sige, konstaterer den danske kaptajn Peter Regin.

- Norge har ikke fået NHL-folk hjem og har ikke en målmand som vores. Men det er stadig en kamp, der skal spilles, og det bliver en svær opgave, siger han.

Fraværende fra det norske hold er blandt andre de to NHL-spillere Mats Zuccarello og Andreas Martinsen foruden klasseforwarden Patrick Thoresen fra KHL-klubben SKA Skt. Petersborg.

Kampen mellem Danmark og Norge begynder klokken 16.15.